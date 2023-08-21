"Володів ледве не половиною Полтави": СБУ заарештувала майно російського генерала — масштаби вражають (фото)

У володінні сім’ї генерала були десятки об’єктів нерухомості

В Україні заарештували майно російського генерала Валерія Капашина. Воно було оформлене на його доньку та зятя, які до початку повномасштабної війни проживали в Україні, а потім поїхали до росії.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Капашин обіймає посаду начальника федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Міністерстві промисловості та торгівлі рф.

Під арешт потрапили понад 20 комерційних об’єктів, понад 3 тисячі квадратних метрів житлової нерухомості та 17 земельних ділянок на території Полтавської області.

"Серед арештованого майна — будинок родини Капашина, готелі та ресторани преміум класу, а також офісні та торговельно-розважальні центри загальною площею близько 30 тис. м²", — зазначили у СБУ.

Там же показали фото заарештованої нерухомості.

За даними силовиків, загальна вартість вилучених активів перевищує мільярд гривень.

Щодо доньки та зятя генерала, то вони вже отримали російські паспорти.

"Таким чином, російський генерал використав своїх родичів для легалізації коштів, які він отримував від корупційних схем у Москві. Близькі Капашина використовували доходи "сімейного" бізнесу для фінансування "інвестиційних" проектів у росії та окупованому Донбасі. У подальшому частину цих грошей спрямовували до бюджету країни-агресора у вигляді сплати податків і зборів", — додали в СБУ.

Крім того, під час обшуків за адресами приміщень, записаних на членів сім’ї генерала, там знайшли військову форму російського зразка, заборонену російську символіку та пропагандистську літературу, сувенірну продукцію та нагороди, вручені Капашину у кремлі. Серед останніх — годинник від президента росії.

Розслідування проводиться одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 111-1 (провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора);

ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму).

Найближчим часом буде вирішено питання націоналізації заарештованого майна на користь України.

У мережі, м’яко кажучи, шоковані обсягами активів, якими мала сім’я генерала країни-агресора.

"Жесть. Ледве не половиною Полтави володіла ця родина", — пише блогер Антон Ходза.

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