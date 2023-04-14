Мэр одного из городов Украины официально уволен: что стало причиной

Александр Мамай был уволен решением суда

Подозреваемый в коррупции мэр Полтавы Александр Мамай 14 апреля был официально уволен со своей должности по решению Высшего антикоррупционного суда.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

В законную силу вступил приговор ВАКС от 02.03.2023, которым Полтавский городской голова Александр Мамай был признан виновным в организации растраты имущества путем злоупотребления своим служебным положением, а также в организации внесения в официальные документы заведомо ложных сведений.

"12 апреля 2023 года исполнительным комитетом Полтавского городского совета Мамай уволен с занимаемой должности и ему была выдана трудовая книжка с соответствующей записью, согласно требованиям законодательства", — отмечают в прокуратуре.

При этом, в соответствии с соглашением о признании виновности экс-мэр перечислил 2 миллиона гривен в Фонд United 24 на совместный проект Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и Министерства цифровой трансформации – "Армия дронов".

Напомним, что Александра Мамая обвиняют в том, что он потратил 500 тысяч гривен государственных средств на зарплату домработницам, хотя по документам это проводилось как "зарплата" в коммунальной организации "Институт развития города". На предприятии женщины не выполняли никакой работы, но зато держали в чистоте жилье Мамая и матери его детей Елены Курненко. ВАКС признал его виновным в растрате государственного имущества из-за злоупотребления служебным положением и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год. Более подробно о всех подробностях скандального дела мэра Полтавы вы можете прочитать в статье "Телеграфа".