Мера одного з міст України офіційно звільнено: що стало причиною

Олександр Мамай був звільнений рішенням суду

Підозрюваний у корупції мер Полтави Олександр Мамай 14 квітня був офіційно звільнений зі своєї посади за рішенням Вищого антикорупційного суду.

Про це повідомила пресслужба САП.

В законну силу набув вироку ВАКС від 02.03.2023, яким Полтавського міського голову Олександра Мамайа визнано винним в організації розтрати майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також в організації внесення до офіційних документів свідомо неправдивих відомостей.

"12 квітня 2023 року виконавчим комітетом Полтавської міської ради О. Мамая звільнено із займаної посади та видано трудову книжку із відповідним записом, згідно з вимогами законодавства", — зазначають у прокуратурі.

При цьому відповідно до угоди про визнання винності ексмер перерахував 2 мільйони гривень до Фонду United 24 на спільний проект Генштабу ЗСУ, Держспецзв’язку та Міністерства цифрової трансформації – "Армія дронів".

Нагадаємо, що Олександра Мамая звинувачують у тому, що він витратив 500 тисяч гривень державних коштів на зарплату хатнім робітницям, хоча за документами це проводилося як "зарплата" в комунальній організації "Інститут розвитку міста". На підприємстві жінки не виконували жодної роботи, зате тримали у чистоті житло Мамая та матері його дітей Олени Курненко. ВАКС визнав його винним у розтраті державного майна через зловживання службовим становищем та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним строком на 1 рік. Детальніше про всі подробиці скандальної справи мера Полтави ви можете прочитати у статті "Телеграфа".