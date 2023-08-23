"Поднимаем особенный флаг": появилось эмоциональное видео с Зеленским и Залужным

Сегодня в честь праздника в сердце Украины подняли необычный флаг

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Государственного флага, который ежегодно отмечается в нашей стране 23 августа, накануне Дня Независимости.

На мероприятии также присутствовали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, глава Офиса президента Андрей Ермак, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, министр обороны Алексей Резников и секретарь СНБО Алексей Данилов. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале украинского лидера.

"Сегодня – особый День Государственного флага Украины. Сегодня в сердце Украины мы поднимаем особый флаг. На нем – особые слова и подписи, оставленные особыми людьми. Это наши воины, наши защитники и защитницы, наши герои, которые дерутся за свободу для украинцев, за независимость, за Украину, наши цвета и этот флаг", — написал он.

По словам Зеленского, после сегодняшней церемонии каждый желающий сможет увидеть этот флаг в Национальном музее войны за независимость Украины.

"И придет время, когда этот особый флаг сможет увидеть вся наша свободная и мирная Украина. Вся. С Днем Государственного флага Украины!Слава Украине!", — подчеркнул президент.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Зеленский в своем традиционном видеообращении анонсировал сюрприз ко Дню Независимости Украины.