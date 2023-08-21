Никакого праздника? Кличко сделал заявление по поводу Дня Независимости в Киеве

В Киеве не будут согласовывать никаких массовых мероприятий

На День Независимости Украины в 2023 году власти Киева не планируют никаких массовых мероприятий. Соответствующее решение уже принято.

Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

Более того, отмечает мэр, он выдал отдельное поручение заместителям председателя КГГА, председателям столичных райгосадминистраций не допускать согласования проведения негосударственных массовых мероприятий религиозного, культурно-просветительского, спортивного, зрелищного и иного характера на территории столицы 23 и 24 августа.

"Всех киевлян и гостей столицы призываю в эти дни быть максимально внимательными и осторожными и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги", — предупреждает Кличко.

При этом, стоит отметить, что ранее в КГВА уже заявляли, что "большие массовые мероприятия" в Киеве не планируются, однако отмечали, что "вариантов, как провести в эти праздничные хватает", приводя список мероприятий:

торжественное поднятие Государственного флага;

вручение паспортов гражданина молодым людям и девушкам;

выставка образцов вооружений и военной техники агрессора;

десятки других выставок (в музеях и под открытым небом);

молитвы за Украину и народ религиозными организациями;

разнообразные концертные программы, фестивали, гала-концерты;

выступления детских художественных творческих коллективов;

тематические культурно-художественные, информационно-просветительские, воспитательные, праздничные мероприятия разного направления, мастер-классы;

поэтические вечера;

старт проката фильма "Довбуш" в кинотеатрах;

благотворительный показ фильма "День независимости";

украино-итальянский проект "Рушники единства";

информационная уличная акция "Украина в сердце каждого";

культурно-религиозная инициатива "Поле славы" в поддержку ВСУ совместно с представителями украинской диаспоры США;

ралли на исторических авто;

благотворительный футбольный матч с участием рок-групп Kozak System и "Жадан и Собаки";

фиксация национального рекорда — самой большой маскировочной сетки;

праздничные фотозоны.

Теперь, в связи с заявлением Кличко, судьба вышеуказанных мероприятий остается непонятной.

Напомним, ранее мы писали о том, что "Укрпочта" объявила о выпуске новой почтовой марки, приуроченной ко Дню Независимости Украины.