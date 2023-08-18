"Монументальное искусство на почтовом искусстве": "Укрпочта" выпустила новую марку

Тираж марки – 600 000 копий

"Укрпочта" объявила о выпуске новой почтовой марки, приуроченной ко Дню Независимости Украины.

На своей страничке в Facebook, "Укрпочта" презентовала новую коллекционную марку, с изображением монументальной скульптуры "Родина-мать", расположенной в Киеве.

"Монументальное искусство на почтовом искусстве! Ко Дню Независимости презентуем специальный почтовый выпуск "Украина-мать".

Это наш формат принятия изменений контекстов и переосмысления. Замена советского герба на украинский трезубец — фундаментально один из них. Возможно, вслед за ним последует и смена названия — с "Родина-мать" на соответствующее "Украина-мать", – сказано в сообщении "Укрпочты".

Одна из вариаций марок

Рисунок выполнен украинской художницей Зинаидой Кубар и выйдет тиражом в 600 тыс. копий.

Кроме марки, в комплект выпуска "Украина-мать" войдет конверт "Первый день", открытки и магнитик.

С сегодняшнего дня марку можно приобрести на сайте "Укрпочты", а в почтовых отделениях она появится 24-го августа, в День Независимости Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как происходил демонтаж герба СССР с монумента "Родина-мать".

Кроме этого можете посмотреть, какую марку "Укрпочта" выпустила к прошлому Дню Независимости Украины.