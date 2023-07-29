Заменить герб недостаточно: что еще хотят сделать с монументом "Родина-мать" в Киеве

У памятника должен появиться новый смысл

Киевский монумент "Родина-мать", на котором проводят замену советского герба на украинский, предлагают переименовать.

Как рассказал гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук в интервью Украинскому Радио, монумент предлагают назвать "Украина-мать", но решение об этом еще предстоит утвердить Минкульту.

"У нас состоялось заседание ученого совета нашего музея, и на нем были приняты важные решения. Одно из них – переименование монумента "Родина-мать" на монумент "Украина-мать", — сообщил он.

Савчук отметил, что монумент создавали на территории нашей страны, усилиями украинских специалистов, а потому новое название будет вполне оправданным. Кроме того, это позволит придать монументу нового значения, а именно показать стойкость народа во время российского вторжения.

При этом он отметил, что символичным также является то, что фигура женщины с мечом и щитом повернута в сторону Москвы.

"И именно от Северо-Восточного врага она защищает нашу землю, наш народ", — отметил он.

Чиновник надеется, что решение о переименовании монумента будет принято до Дня независимости Украины — 24 августа. Кроме того, он отмечает, что новый смысл надо вкладывать не только в монумент, но и в сам музей.

Как сообщалось ранее, работы по замене герба на монументе начались в июле. Сообщается, что на это не были потрачены бюджетные деньги.