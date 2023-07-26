В Киеве демонтируют герб СССР на "Родине-матери": новое видео

До конца лета киевляне увидят обновленный монумент

В Киеве продолжаются работы по демонтажу герба СССР на монументе "Родина-мать". Вместо советской символики там вскоре появится тризуб.

Новое видео с места событий публикуют в Телеграм-канале Минкульта.

Предварительно, работы должны завершиться до Дня Независимости Украины — 24 августа.

О начале работ еще на прошлой неделе сообщал фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Он также побывал на месте и сделал несколько фото с работ.

Также в Минкульте рассказали, что тризуб для "Родины-матери" будет изготовлен из европейского металла. Изначально его хотели изготовить из стали "Запорожстали".

"Предоставленная комбинатом сталь имеет разную толщину, что может изменить вес всей конструкции. Кроме того, материал из комбината имел значительное количество повреждений, что осложнило и замедлило бы подготовительные работы", — рассказали в Минкульте.

Там же заверили, что использование стали только европейского производителя никак не отразится на смете проекта. Как и прежде за металл заплатят 400 тысяч грн.

Ранее "Телеграф" писал, что на реконструкцию монумента не потратят ни копейки из бюджета.