У Києві демонтують герб СРСР на "Батьківщині-матері": нове відео
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До кінця літа кияни побачать оновлений монумент
У Києві продовжуються роботи з демонтажу герба СРСР на монументі "Батьківщина-мати". Замість радянської символіки там невдовзі з’явиться тризуб.
Нове відео з місця подій публікують у Телеграм-каналі Мінкульту.
Попередньо відомо, що роботи мають завершитися до Дня Незалежності України — 24 серпня.
Про початок робіт ще минулого тижня повідомляв фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Він також побував на місці та зробив кілька фото з робіт.
Також у Мінкульті розповіли, що тризуб для "Батьківщини-матері" буде виготовлено з європейського металу. Спочатку його хотіли виготовити зі сталі "Запоріжсталі".
"Надана комбінатом сталь має різну товщину, що може змінити вагу всієї конструкції. Крім того, матеріал з комбінату мав значну кількість пошкоджень, що ускладнило б і сповільнило підготовчі роботи", — розповіли в Мінкульті.
Там же запевнили, що використання сталі лише європейського виробника ніяк не позначиться на кошторисі проекту. Як і раніше, за метал заплатять 400 тисяч грн.
Раніше "Телеграф" писав, що на реконструкцію монумента не витратить жодної копійки з бюджету.