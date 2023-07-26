У Києві демонтують герб СРСР на "Батьківщині-матері": нове відео

До кінця літа кияни побачать оновлений монумент

У Києві продовжуються роботи з демонтажу герба СРСР на монументі "Батьківщина-мати". Замість радянської символіки там невдовзі з’явиться тризуб.

Нове відео з місця подій публікують у Телеграм-каналі Мінкульту.

Попередньо відомо, що роботи мають завершитися до Дня Незалежності України — 24 серпня.

Про початок робіт ще минулого тижня повідомляв фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Він також побував на місці та зробив кілька фото з робіт.

Також у Мінкульті розповіли, що тризуб для "Батьківщини-матері" буде виготовлено з європейського металу. Спочатку його хотіли виготовити зі сталі "Запоріжсталі".

"Надана комбінатом сталь має різну товщину, що може змінити вагу всієї конструкції. Крім того, матеріал з комбінату мав значну кількість пошкоджень, що ускладнило б і сповільнило підготовчі роботи", — розповіли в Мінкульті.

Там же запевнили, що використання сталі лише європейського виробника ніяк не позначиться на кошторисі проекту. Як і раніше, за метал заплатять 400 тисяч грн.

Раніше "Телеграф" писав, що на реконструкцію монумента не витратить жодної копійки з бюджету.