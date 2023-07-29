Замінити герб недостатньо: що ще хочуть зробити з монументом "Батьківщина-мати" у Києві

У пам’ятника має з’явитися новий сенс

Київський монумент "Батьківщина-мати", на якому проводять заміну радянського герба на українську, пропонують перейменувати.

Як розповів гендиректор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук в інтерв’ю Українському Радіо, монумент пропонують назвати "Україна-мати", але рішення про це ще належить затвердити Мінкульту.

"У нас відбулося засідання вченої ради нашого музею, і на ньому було ухвалено важливі рішення. Одне з них – перейменування монумента "Батьківщина-мати" на монумент "Україна-мати"", — повідомив він.

Савчук зазначив, що монумент створювали на території нашої країни, зусиллями українських фахівців, а тому нова назва буде цілком виправданою. Крім того, це дозволить надати монументу нового значення, а саме показати стійкість народу під час російського вторгнення.

При цьому він зазначив, що символічним є також те, що фігуру жінки з мечем і щитом повернуто у бік Москви.

"І саме від Північно-Східного ворога вона захищає нашу землю, наш народ", — зазначив він.

Чиновник сподівається, що рішення про перейменування монумента буде ухвалено до Дня незалежності України – 24 серпня. Крім того, він зазначає, що новий сенс треба вкладати не лише у монумент, а й у сам музей.

Як повідомлялося раніше, роботи із заміни герба на монументі розпочалися у липні. Повідомляється, що на це не було витрачено бюджетні гроші.