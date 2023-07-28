Це має бути українська сталь: "Запоріжсталь" сперечається з Мінкультом через герб на "Батьківщині-матері"

Комбінат готовий провести незалежну експертизу якості своєї сталі

Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" спростовує заяву Міністерства культури та інформаційної політики, що сталь його виробництва не відповідає технічним вимогам для виготовлення тризубу на монументі "Батьківщина-мати".

Відповідну заяву опубліковано на сайті "Запоріжсталі".

"Ми впевнені, що сталь виготовлена на «Запоріжсталі» підходить для виробництва тризуба. Комбінат не згоден з висновками Міністерства культури та інформаційної політики України і наведеного акту дефектовки. Вважаємо висунуті претензії упередженими та безпідставними і будемо захищати честь українського виробника і української сталі", — йдеться в ній.

У компанії додали, що продовжать виконання всіх взятих на себе зобов’язань як партнер з виготовлення нового тризубу. Там наголосили, що "Запоріжсталь" на запит Мінкульту безкоштовно надала всю сталь для виготовлення герба та оплатила розробку проекту заміни радянського символу.

"Ми вважаємо, що в таких величних символах має використовуватися сталь, виготовлена на українських комбінатах, як символ опору агресії", — зазначили на комбінаті.

У заяві також сказано, що першу партію сталі передали 29 червня на безоплатній основі. У ній наголошується, що будь-які незначні відхилення товщин залишаються в межах допустимої похибки, про що компанія попереджала заздалегідь.

"Запоріжсталь" готова провести незалежну експертизу якості своєї сталі. Там додали, що після передачі першої партії підрядник не висловив жодних претензій і не надав документів, що засвідчують невідповідність матеріалу встановленим нормам якості.

Нагадаємо, як заявили в Мінкульті, тризуб для "Батьківщини-матері" буде виготовлено з європейського металу. Спочатку його хотіли виготовити зі сталі "Запоріжсталі", але передумали, оскільки надана комбінатом сталь має різну товщину, що може змінити вагу всієї конструкції. Крім того, матеріал з комбінату нібито мав значну кількість пошкоджень, що ускладнило та сповільнило б підготовчі роботи.

Як раніше розповідав "Телеграф", герб СРСР на монументі "Батьківщина-мати" планують демонтувати до 24 серпня 2023 року. На реконструкцію монумента не витратить жодної копійки з бюджету.