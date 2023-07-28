Это должна быть украинская сталь: "Запорожсталь" спорит с Минкультом из-за герба на "Родине-матери"

Комбинат готов провести независимую экспертизу по качеству своей стали

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь" опровергает заявление Министерства культуры и информационной политики, что сталь его производства не отвечает техническим требованиям для изготовления тризуба на монументе "Родина-мать".

Соответствующее заявление опубликовано на сайте "Запорожстали".

"Мы уверены, что сталь, изготовленная на "Запорожстали", подходит для производства трезубца. Комбинат не согласен с выводами МКИП и приведенного акта дефектовки. Считаем предъявленные претензии предвзятыми и безосновательными и будем защищать честь украинского производителя и украинской стали", — сказано в нем.

В компании добавили, что продолжат выполнение всех взятых на себя обязательств в качестве партнера по изготовлению нового тризуба. Там подчеркнули, что "Запорожсталь" по запросу Минкульта бесплатно предоставила всю сталь для изготовления герба и оплатила разработку проекта замены советского символа.

"Мы считаем, что в таких величественных символах должна использоваться сталь, произведенная на украинских комбинатах, как символ сопротивления агрессии", — отметили на комбинате.

В заявлении также сказано, что первую партию стали передали 29 июня на безвозмездной основе. В нем подчеркивается, что любые незначительные отклонения толщин остаются в пределах допустимой погрешности, о чем компания предупреждала заранее.

"Запорожсталь" готова провести независимую экспертизу по качеству своей стали. Там добавили, что после передачи первой партии стали подрядчик не высказал никаких претензий и не предоставил документов, удостоверяющих несоответствие материала установленным нормам качества.

Напомним, как заявили в Минкульте, тризуб для "Родины-матери" будет изготовлен из европейского металла. Изначально его хотели изготовить из стали "Запорожстали", но передумали так как предоставленная комбинатом сталь имеет разную толщину, что может изменить вес всей конструкции. Кроме того, материал с комбината имел значительное количество повреждений, что осложнило и замедлило бы подготовительные работы.

Как ранее рассказывал "Телеграф", герб СССР на монументе "Родина-мать" планируют демонтировать до 24 августа 2023 года. На реконструкцию монумента не потратят ни копейки из бюджета.