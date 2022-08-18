"Укрпошта" випускає до Дня Незалежності і півріччя вторгнення нову марку: тираж обмежений

У дизайні згадується визвольна боротьба народу України впродовж століть

"Укрпошта" до Дня Незалежності випускає нову марку та брендований конверт. Тираж буде обмежений — усього 1 мільйон примірників. Блок-марка буде назватися "Вільні, Незламні, Непереможні".

Гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський повідомив, що деталі запуску будуть оголошені лише напередодні 24 серпня через безпекову ситуацію. Художником став Антон Хрупін.

24 серпня цьогоріч, за словами Смілянскього, особлива дата: "рівно 6 місяців, як Україна знову змушена захищати свою незалежність від ворогів у війні, яка насправді триває не пів року, не 8, не 100 і навіть не 300 років".

Новий дизайн від "Укрпошти"

Дизайн конверту

На конверті до Дня Незалежності згадуються ці часові віхи — 300 років мрій про державність, 105 років боротьби за вільну Україну, 31 рік розбудови незалежності, 8 років відстоювання суверенітету та кордонів та 6 місяців великої війни за свободу.

Раніше "Телеграф" вже розповідав про нові марки від "Укрпошти" — 28 червня вийшла марка "Українська мрія", присвячена найбільшому в світі літаку, знищеному російськими загарбниками. Також поштовий оператор вирішив вийти на новий рівень та оголосив конкурс на вибір партнера по запуску першої української NFT-марки. Нею стане "Русскій воєнний корабль, іді…!", яка викликали справжній бум не тільки у філателістів.