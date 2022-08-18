"Укрпочта" выпускает ко Дню Независимости и полугодию вторжения новую марку: тираж ограничен

В дизайне упоминается освободительная борьба народа Украины на протяжении веков

"Укрпочта" ко Дню Независимости выпускает новую марку и брендированный конверт. Тираж будет ограничен – всего 1 миллион экземпляров. Блок-марка будет назваться "Свободные, Несокрушимые, Непобедимые".

Гендиректор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский сообщил, что детали запуска будут объявлены только накануне 24 августа из-за ситуации в безопасности. Художником стал Антон Хрупин.

24 августа этого года, по словам Смилянского, особая дата: "ровно 6 месяцев, как Украина снова вынуждена защищать свою независимость от врагов в войне, которая на самом деле длится не полгода, не 8, не 100 и даже не 300 лет".

Новый дизайн от "Укрпочты"

Дизайн конверта

На конверте ко Дню Независимости упоминаются эти временные вехи — 300 лет мечтаний о государственности, 105 лет борьбы за свободную Украину, 31 год развития независимости, 8 лет отстаивания суверенитета и границ и 6 месяцев войны за свободу.

Ранее "Телеграф" уже рассказывал о новых марках от "Укрпочты" — 28 июня вышла марка "Українська мрія", посвященная крупнейшему в мире самолету, уничтоженному российскими захватчиками. Также почтовый оператор решил выйти на новый уровень и объявил конкурс по выбору партнера по запуску первой украинской NFT-марки. Ею станет "Русский военный корабль, иди…!", вызвавший настоящий бум не только у филателистов.