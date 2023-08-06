На монументі "Батьківщина-мати" у Києві встановили тризуб: ексклюзивні фото та відео

Тризуб виготовлений із європейського металу

У Києві на монументі "Батьківщина-мати" продовжуються роботи і в неділю вранці, 6 серпня, на ньому встановили тризуб, яким замінили радянський герб із символами у вигляді серпа та молота, демонтованого раніше.

На місці побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов та зробив фото та відео монумента.

Зазначимо, що демонтаж радянського герба та його заміна на українську символіку на монументі "Батьківщина-мати" проводиться у рамках проекту "Трезуб Батьківщини". Роботи планують завершити до 24 серпня – Дня Незалежності України.

До речі, колишній міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко у своєму Telegram-каналі прокоментував цю подію.

"Це сталося! Тризуб на своєму місці. Це був складний, відповідальний, історичний проект. Дякую всім, завдяки кому це сталося — донори, проектанти, будівельники, скульптор, працівники Музею Війни, всі, хто вболівав за ці зміни і підтримував", - написав він.

Варто додати, що тризуб виготовлений із європейського металу. Спочатку він мав бути виконаний зі сталі, наданої металургійним комбінатом "Запоріжсталь", але вона не відповідала технічним вимогам. Тому було рішення замінити на європейську. На вартість це не вплинуло.

Довідково: "Батьківщина-мати" є найвищою монументальною скульптурою в Європі. Вона була збудована у 1981 році та розташована на території Національного музею історії України у Другій світовій війні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 5 серпня герб було доставлено до монумента. Наш кореспондент Ян Доброносов поділився ексклюзивними фотографіями та відео з місця виконання робіт. Один із працівників сказав йому, що швидкість виконання робіт залежить від тих людей, які готують герб до встановлення у верхній частині монумента.