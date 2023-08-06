На монументе "Родина-мать" в Киеве установили трезуб: эксклюзивные фото и видео

Трезуб изготовлен из европейского металла

В Киеве на монументе "Родина-мать" продолжаются работы и в воскресенье утром, 6 августа, на нем установили трезуб, которым заменили советский герб с символами в виде серпа и молота, демонтированного ранее.

На месте побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов и сделал фото и видео монумента.

Отметим, что демонтаж советского герба и его замена на украинскую символику на монументе "Родина-мать" проводится в рамках проекта "Трезуб Батьківщини". Работы планируют завершить до 24 августа — Дня Независимости Украины.

К слову, бывший министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в своем Telegram-канале прокомментировал это событие.

"Это произошло! Трезубец на своем месте. Это был сложный, ответственный, исторический проект. Благодарю всех, благодаря кому это произошло — доноры, проектанты, строители, скульптор, работники Музея Войны, все, кто болел за эти изменения и поддерживал", — написал он.

Стоит добавить, что трезуб изготовлен из европейского металла. Изначально он должен был быть выполнен из стали, предоставленной металлургическим комбинатом "Запорожсталь", но она не отвечала техническим требованием. Потому было решение заменить на европейскую. На стоимость это не повлияло.

Для справки: "Родина-мать" является самой высокой монументальной скульптурой в Европе. Она была построена в 1981 году и расположена на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 5 августа герб был доставлен к монументу. Наш корреспондент Ян Доброносов поделился эксклюзивными фотографиями и видео с места выполнения работ. Один из работников сказал ему, что скорость выполнения работ зависит от тех людей, которые готовят герб к установке в верхней части монумента.