На щит "Родины-матери" в Киеве устанавливают Герб Украины: эксклюзивное видео

Работники не торопятся говорить, когда работы будут завершены, но уверены, что точно управятся до Дня Независимости

В Киеве возле монумента "Родина мать" продолжаются активные работы по замене герба СССР на украинский трезуб. При этом герб Украины уже изготовлен и доставлен к монументу.

На месте работ побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, которому удалось услышать комментарий одного из строителей.

"Работа уже выполняется и уже не один день. Скоро будем заканчивать, ко Дню Независимости уже все будет сделано", — сказал один из работников.

По его словам, скорость работы зависит от тех работников, которые готовят герб к установке в верхней части монумента. При этом он не стал исключать, что поднимать новый элемент щита могут уже сегодня.

Как известно, снять герб СССР с монумента планировали еще в 2016 году. Впрочем, работы тогда так и не начались.

Новая волна разговоров на эту тему началась уже после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, однако четкие планы были представлены лишь в мае 2023 года.

Стоит отметить, что на замену герба на украинский из бюджета средства не выделялись, а были собраны представителями крупного бизнеса.

Не обошлось и без скандала, так в Минкульте заявили, что трезуб для "Родины-матери" будет изготовлен из европейского металла, поскольку материал производства "Запорожстали" имел значительное количество повреждений, что замедляет подготовительные работы. В ответ на это предприятие заявило, что готово пройти независимую экспертизу качества своей стали.