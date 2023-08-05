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На щит "Родины-матери" в Киеве устанавливают Герб Украины: эксклюзивное видео

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Родина мать
Родина мать

Работники не торопятся говорить, когда работы будут завершены, но уверены, что точно управятся до Дня Независимости

В Киеве возле монумента "Родина мать" продолжаются активные работы по замене герба СССР на украинский трезуб. При этом герб Украины уже изготовлен и доставлен к монументу.

На месте работ побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, которому удалось услышать комментарий одного из строителей.

"Работа уже выполняется и уже не один день. Скоро будем заканчивать, ко Дню Независимости уже все будет сделано", — сказал один из работников.

По его словам, скорость работы зависит от тех работников, которые готовят герб к установке в верхней части монумента. При этом он не стал исключать, что поднимать новый элемент щита могут уже сегодня.

Как известно, снять герб СССР с монумента планировали еще в 2016 году. Впрочем, работы тогда так и не начались.

Новая волна разговоров на эту тему началась уже после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, однако четкие планы были представлены лишь в мае 2023 года.

Стоит отметить, что на замену герба на украинский из бюджета средства не выделялись, а были собраны представителями крупного бизнеса.

Не обошлось и без скандала, так в Минкульте заявили, что трезуб для "Родины-матери" будет изготовлен из европейского металла, поскольку материал производства "Запорожстали" имел значительное количество повреждений, что замедляет подготовительные работы. В ответ на это предприятие заявило, что готово пройти независимую экспертизу качества своей стали.

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#Киев #Родина-мать