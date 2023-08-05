На щит "Батьківщини-матері" у Києві встановлюють Герб України: ексклюзивне відео

Працівники не поспішають говорити, коли роботи будуть завершені, але впевнені, що точно впораються до Дня Незалежності.

У Києві біля монумента "Батьківщина мати" продовжуються активні роботи із заміни герба СРСР на український тризуб. При цьому герб України вже виготовлено та доставлено до монумента.

На місці роботи побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, якому вдалося почути коментар одного з будівельників.

"Робота вже виконується і вже не один день. Незабаром закінчуватимемо, до Дня Незалежності вже все буде зроблено", — сказав один із працівників.

За його словами, швидкість роботи залежить від тих працівників, які готують герб до встановлення у верхній частині монумента. При цьому він не виключав, що підіймати новий елемент щита можуть вже сьогодні.

Як відомо, зняти герб СРСР із монумента планували ще у 2016 році. Втім, роботи тоді так і не розпочалися.

Нова хвиля розмов на цю тему розпочалася вже після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, проте чіткі плани були представлені лише у травні 2023 року.

Варто зазначити, що на заміну герба на українську з бюджету кошти не виділялися, а були зібрані представниками великого бізнесу.

Не обійшлося і без скандалу, тож у Мінкульті заявили, що тризуб для "Батьківщини-матері" буде виготовлений з європейського металу, оскільки матеріал виробництва "Запоріжсталі" мав значну кількість пошкоджень, що уповільнює підготовчі роботи. У відповідь на це підприємство заявило, що готове пройти незалежну експертизу якості своєї сталі.