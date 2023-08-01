Исторический момент: с Родины-матери в Киеве снят советский герб, эксклюзивные фото

Во вторник, 1 августа, в Киеве состоялось историческое событие — с монумента "Родина-мать" сняли советский герб с символами в виде серпа и молота, работы по демонтажу которого проводились в течение июля. Вскоре вместо этой символики появится украинский тризуб.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте и запечатлел на фото это событие.

Отметим, что работы по обновлению монумента и установлении на него трезуба должны быть завершены до 24 августа — Дня Независимости Украины.

К слову, ранее в Министерстве культуры и информационной политики сообщали, что тризуб изготовят из европейского металла. Как оказалось, сталь, предоставленная металлургическим комбинатом "Запорожсталь", для изготовления части изделия, к сожалению, не отвечает техническим требованиям. Таким образом было принято решение заменить ее на европейскую. Однако на конечную стоимость это никак не повлияет. Цена металла — 400 тысяч грн.

Также бывший министр культуры Александр Ткаченко сообщал, что в целом работы будут стоить 28 миллионов гривен, хотя по предварительным расчетам сумма достигала 36 млн.

1 августа в Минкульте отметили, что рассчитывают на своевременное окончание работ.

"Мы ожидаем, что работы по замене советского герба Трезубом будут завершены вовремя. Ко Дню Государственного флага Украины и Дню Независимости Украины мы сможем обрадовать украинский народ таким важным и необходимым элементом нашего противостояния в идеологической борьбе с врагом", – сказал временно исполняющий обязанности Министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев.

Новость дополняется…