Історичний момент: з Батьківщини-матері у Києві знято радянський герб, ексклюзивні фото

Повне оновлення монумента має бути завершено до Дня Незалежності України

У вівторок, 1 серпня, у Києві відбулася історична подія — з монумента "Батьківщина-мати" зняли радянський герб із символами у вигляді серпа та молота, роботи з демонтажу якого проводилися протягом липня. Незабаром натомість цієї символіки з’явиться український тризуб.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці та зробив фото цієї події.

Зазначимо, що роботи з оновлення монумента та встановлення на нього тризубу мають завершити до 24 серпня — Дня Незалежності України.

До речі, раніше в Міністерстві культури та інформаційної політики повідомляли, що тризуб виготовлять із європейського металу. Як виявилось, сталь, надана металургійним комбінатом "Запоріжсталь", для виготовлення частини виробу, на жаль, не відповідає технічним вимогам. Таким чином було ухвалено рішення замінити її на європейську. Однак, на кінцеву вартість це ніяк не вплине. Ціна металу – 400 тисяч грн.

Також колишній міністр культури Олександр Ткаченко повідомляв, що загалом роботи коштуватимуть 28 мільйонів гривень, хоча за попередніми розрахунками сума сягала 36 млн грн.

1 серпня у Мінкульті зазначили, що розраховують на своєчасне закінчення робіт.

"Ми очікуємо, що роботи із заміни радянського герба Тризубом будуть завершені вчасно. До Дня Державного прапора України та Дня Незалежності України ми зможемо потішити український народ таким важливим та необхідним елементом нашого протистояння в ідеологічній боротьбі з ворогом", – сказав тимчасово виконуючий обов’язки Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що кияни запропонували встановити у столиці пам’ятник акулі, яка з’їла туриста з росії на курорті в Єгипті. Відповідна петиція зібрала вже 5 300 голосів із 6 000 необхідних для початку її розгляду.