Первые элементы уже убрали: с монумента "Родина-мать" в Киеве снимают советский герб (эксклюзивные фото)

Работы по декоммунизации монумента продолжаются

В Киеве продолжаются работы по демонтажу советской символики с монумента "Родина-мать", а некоторые элементы уже успешно убрали.

Возле монумента побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, который показал, как знаменитая статуя выглядит сейчас.

Как видно на фотографиях с места событий, на месте отдельных элементов щита теперь видны дыры, сквозь которые просматривается каркас конструкции.

Как известно, разговоры о необходимости декоммунизации монумента звучали уже много лет, а снять герб СССР оттуда планировали еще в 2016 году. Впрочем, работы так и не начались.

Новая волна разговоров на эту тему началась уже после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, однако четкие планы были представлены лишь в мае 2023 года.

Стоит отметить, что на замену герба на украинский из бюджета средства не выделялись, а были собраны представителями крупного бизнеса.

Не обошлось и без скандала, так в Минкульте заявили, что трезуб для "Родины-матери" будет изготовлен из европейского металла, поскольку материал производства "Запорожстали" имел значительное количество повреждений, что замедляет подготовительные работы. В ответ на это предприятие заявило, что готово пройти независимую экспертизу качества своей стали.