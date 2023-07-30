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Перші елементи вже прибрали: з монумента "Батьківщина-матір" у Києві знімають радянський герб (ексклюзивні фото)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
"Батьківщина мати" Новина оновлена 30 липня 2023, 15:44
"Батьківщина мати"

Роботи з декомунізації монумента продовжуються

У Києві продовжуються роботи з демонтажу радянської символіки з монумента "Батьківщина-мати", а деякі елементи вже успішно прибрали.

Біля монумента відвідав кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, який показав, як знаменита статуя виглядає зараз.

Як видно на фото з місця подій, на місці окремих елементів щита тепер видно дірки, крізь які проглядається каркас конструкції.

Батьківщина мати
"Батьківщина мати"
Батьківщина мати
Батьківщина мати

Як відомо, розмови про необхідність декомунізації монумента звучали вже багато років, а зняти герб СРСР планували звідти ще у 2016 році. Втім, роботи так і не розпочалися.

Нова хвиля розмов на цю тему розпочалася вже після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, проте чіткі плани були представлені лише у травні 2023 року.

Варто зазначити, що на заміну герба на українську з бюджету кошти не виділялися, а були зібрані представниками великого бізнесу.

Не обійшлося і без скандалу, тож у Мінкульті заявили, що тризуб для "Батьківщини-матері" буде виготовлений з європейського металу, оскільки матеріал виробництва "Запоріжсталі" мав значну кількість пошкоджень, що уповільнює підготовчі роботи. У відповідь на це підприємство заявило, що готове пройти незалежну експертизу якості своєї сталі.

Теги:
#Київ #Батьківщина мати