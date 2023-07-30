Перші елементи вже прибрали: з монумента "Батьківщина-матір" у Києві знімають радянський герб (ексклюзивні фото)

Роботи з декомунізації монумента продовжуються

У Києві продовжуються роботи з демонтажу радянської символіки з монумента "Батьківщина-мати", а деякі елементи вже успішно прибрали.

Біля монумента відвідав кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, який показав, як знаменита статуя виглядає зараз.

Як видно на фото з місця подій, на місці окремих елементів щита тепер видно дірки, крізь які проглядається каркас конструкції.

Як відомо, розмови про необхідність декомунізації монумента звучали вже багато років, а зняти герб СРСР планували звідти ще у 2016 році. Втім, роботи так і не розпочалися.

Нова хвиля розмов на цю тему розпочалася вже після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, проте чіткі плани були представлені лише у травні 2023 року.

Варто зазначити, що на заміну герба на українську з бюджету кошти не виділялися, а були зібрані представниками великого бізнесу.

Не обійшлося і без скандалу, тож у Мінкульті заявили, що тризуб для "Батьківщини-матері" буде виготовлений з європейського металу, оскільки матеріал виробництва "Запоріжсталі" мав значну кількість пошкоджень, що уповільнює підготовчі роботи. У відповідь на це підприємство заявило, що готове пройти незалежну експертизу якості своєї сталі.