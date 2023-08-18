"Монументальне мистецтво на мистецтві поштовому": "Укрпошта" випустила нову марку

Наклад марки – 600 000 копій

"Укрпошта" оголосила випуск нової поштової марки, присвяченої Дню Незалежності України.

На своїй сторінці у Facebook, "Укрпошта" презентувала нову колекційну марку із зображенням монументальної скульптури "Батьківщина-мати", розташованої в Києві.

"Монументальне мистецтво на мистецтві поштовому! До Дня Незалежності презентуємо спеціальний поштовий випуск "Україна-мати".

Це наш формат прийняття змін контекстів та переосмислення. Заміна радянського герба на український тризуб — фундаментально один із них. Можливо, слідом за ним піде і зміна назви — з "Батьківщина-мати" на відповідне "Україна-мати", – сказано у повідомленні "Укрпошти".

Одна з варіацій марок

Малюнок виконаний українською художницею Зінаїдою Кубар і вийде накладом 600 тис. копій.

Окрім марки, до комплекту випуску "Україна-мати" увійде конверт "Перший день", поштівки та магнітик.

З сьогоднішнього дня марку можна придбати на сайті "Укрпошти", а в поштових відділеннях вона з’явиться 24 серпня, у День Незалежності України.

Раніше "Телеграф" розповідав, як відбувався демонтаж герба СРСР із монументу "Батьківщина-мати".

Окрім цього можете подитись, яку марку "Укрпошта" випустила до минулого Дня Незалежності України.