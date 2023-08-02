Астролог рассказала, чего ожидать от россиян на День Независимости Украины

По словам астроэксперта — масштабной катастрофы не будет

За почти полтора года полномасштабного российского вторжения, было сложно не заметить что россияне очень "любят" праздничные даты. В особые для украинцев дни, оккупанты практически всегда наносят жестокие удары. Будет ли такой в День Независимости Украины 2023, рассказала астролог Яна Тимощук.

В интервью unian, Тимощук поделилась итогами своего расклада на картах Таро на август 2023 года, в частности и на 24 августа. Если коротко, то увы, но ракетные удары будут.

"Что касается 24 августа, то я вижу, что россия действительно направит ракеты на Украину, однако под наибольшей угрозой находятся какие-то станции. Также будут сильные потери в эмоциональном плане, украинцев ждет "встряска" — рассказала астролог, добавив, что масштабной катастрофы она не видит.

Из хороших новостей — в этот день станет известно о каком-то объединении стран. Скорее всего это буде союз стран для помощи Украине.

Ранее украинский астролог Влад Росс сделал прогноз и ответил на вопрос, сорвет ли россия контрнаступление Вооруженных сил Украины. По его словам, у оккупантов остался единственный вариант.

Решать вам, верить или не верить астрологам и экстрасенсам в вопросах реальной войны, где каждый день гибнут невинные украинцы и храбрые воины ВСУ.