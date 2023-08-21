Ніякого свята? Кличко зробив заяву з приводу Дня Незалежності у Києві

У Києві не погоджуватимуть жодних масових заходів

На День Незалежності України в 2023 році влада Києва не планує жодних масових заходів. Відповідне рішення вже ухвалено.

Про це розповів мер столиці Віталій Кличко.

Понад те, зазначає мер, він видав окреме доручення заступникам голови КМДА, головам столичних райдержадміністрацій не допускати погодження проведення недержавних масових заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру на території столиці 23 та 24 серпня.

"Всіх киян та гостей столиці закликаю в ці дні бути максимально уважними та обережними і не нехтувати сигналами повітряної тривоги", — попереджає Кличко.

При цьому варто зазначити, що раніше в КДВА вже заявляли, що "великі масові заходи" у Києві не плануються, проте зазначали, що "варіантів, як провести в ці святкові вистачає", наводячи список заходів:

урочисте підняття Державного прапора;

вручення паспортів громадянина молодим людям та дівчатам;

виставка зразків озброєнь та військової техніки агресора;

десятки інших виставок (у музеях і просто неба);

молитви за Україну та народ релігійними організаціями;

різноманітні концертні програми, фестивалі, гала-концерти;

виступи дитячих мистецьких творчих колективів;

тематичні культурно-мистецькі, інформаційно-просвітницькі, виховні, святкові заходи різного спрямування, майстер-класи;

поетичні вечори;

старт прокату фільму "Довбуш" у кінотеатрах;

благодійний показ фільму "День незалежності";

українсько-італійський проект "Рушники єдності";

інформаційна вулична акція "Україна у серці кожного";

культурно-релігійна ініціатива "Поле слави" на підтримку ЗСУ спільно з представниками української діаспори США;

ралі на історичних авто;

благодійний футбольний матч за участю рок-гуртів Kozak System та "Жадан та Собаки";

фіксація національного рекорду — найбільшої маскувальної сітки;

святкові фотозони.

Тепер, у зв’язку із заявою Кличка, доля вищевказаних заходів залишається незрозумілою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що "Укрпошта" оголосила про випуск нової поштової марки, присвяченої Дню Незалежності України.