Астролог розповіла, чого чекати від росіян на День Незалежності України

За словами астроексперта, масштабної катастрофи не буде

За майже півтора року повномасштабного російського вторгнення, було складно не помітити, що росіяни дуже "люблять" святкові дати. В особливі для українців дні окупанти практично завжди завдають жорстоких ударів. Чи буде такою у День Незалежності України 2023 року, розповіла астролог Яна Тимощук.

В інтерв’ю unian Тимощук поділилася підсумками свого розкладу на картах Таро на серпень 2023 року, зокрема і на 24 серпня. Якщо коротко, то, на жаль, ракетні удари будуть.

"Що стосується 24 серпня, то я бачу, що росія справді направить ракети на Україну, проте під найбільшою загрозою перебувають якісь станції. Також будуть сильні втрати в емоційному плані, на українців чекає "потрясіння" — розповіла астролог, додавши, що масштабної катастрофи вона не бачить.

З добрих новин — цього дня стане відомо про якесь об’єднання країн. Найімовірніше, це буде союз країн для допомоги Україні.

Раніше український астролог Влад Росс зробив прогноз та відповів на запитання, чи зірве росія контрнаступ Збройних сил України. За його словами, в окупантів залишився єдиний варіант.

Вирішувати вам, вірити чи не вірити астрологам та екстрасенсам у питаннях реальної війни, де щодня гинуть невинні українці та хоробрі воїни ЗСУ.