ДОВБУШ – Головна кінопрем’єра року до Дня Незалежності

Вперше міжнародний Одеський кінофестиваль, що цього року проходить у Чернівцях, відкриває українська стрічка. 19 серпня наймасштабніший український проєкт, пригодницько-історичний екшен "Довбуш" буде представлений гостям фестивалю. А вже за три дні, 24 серпня в Україні стартує всеукраїнська прем'єра. Стрічка розповідає про найславетнішого з ватажків опришківського руху, Олексу Довбуша, що прагнув лише одного — вільно жити й любити на своїй землі. Та щоб здійснити бажане, йому довелось зібрати військо й рушити у запеклий бій.

Сюжет фільму розгортається у Карпатах 18 століття. Жорстоке правління польської шляхти змушує гуцулів тікати в гори. Двоє братів, Олекса та Іван Довбуші, опиняються поза законом і стають опришками. У пошуках помсти панам за вбивство батьків Довбушів, брати стають ворогами один одному. Один прагне грошей, другий — справедливості. Гуцули починають повстання, яке очолює Олекса. Шляхта робить усе можливе, аби знищити Довбуша. Але він їх перехитрив. І розрослася легенда про карпатського лицаря. Легенда, що надихає покоління тих, хто бореться за свободу рідної землі. Про силу і любов Олекси Довбуша, про зраду і кривду. Про те, як він жив і як обманув смерть.

Це має бути головна українська кіноподія, принаймні цього року. Бо фільм має багато унікальних особливостей. Це наймасштабніший український фільм на сьогоднішній день. Наймасштабніший по кількості задіяних акторів масових сцен, каскадерів, реконструкторів, локацій. Зйомки захопили майже усю Західну Україну, знімали в Карпатах, Тернопільський області та Києві, побудувано багато дуже складних декорацій як в павільйоні так і на локаціях, було відновлено зброю, багато реквізиту та велику кількість костюмів.

Фільм "Довбуш" розповідає про спільні сторінки історії народів Польші та України, коли українські та польські землі разом входили до складу Речі Посполитої. Поляки були як серед побратимів Довбуша, так і серед шляхти, проти якої боролися опришки.

Тож у фільмі є ряд яскравих польських персонажів. І, звісно, до зйомок фільму залучити топових польських зірок.

Автори фільму впевнені, що можуть дати українському кіно новий поштовх для виходу на новий рівень та сподіваються, що "Довбуш" матиме гарну дистрибуцію на світовому ринку та стане потужною складовою культурної дипломатії України у світі. У фільмі глядач побачить Україну як країну незламних людей, що хочуть жити звичайним життям, кохати, працювати, але якщо їм стають на заваді — українці готові захистити себе та свої ідеали.

Століття минають, але історія циклічна. Українці не є войовничим народом, та коли вороги зазіхають на його свободу, він готовий пожертвувати усім задля збереження її недоторканності.

Дивіться фільм до Дня Незалежності в усіх відчинених кінотеатрах країни.

Фільм створено кінокомпанією Pronto Film за підтримки ДержКіно України.

Сценаристи — Пол Волянський, Олесь Санін, Василь Портяк та Максим Черниш. Оператор фільму — Сергій Михальчук. Продюсер — Максим Асадчий, Олесь Санін та Данило Білак. Виробництво фільму — кінокомпанія Pronto Film за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Ролі у фільмі виконали: Сергій Стрельников, Олег Шульга, Олексій Гнатковський, Дар’я Плахтій, Матеуш Косьцюкевіч, Агата Бузек, Петро Жирун, Павло Жирун, Дмитро Вівчарюк, Роман Ясіновський, Ростислав Держипільський, Олександр Мавріц.