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С Днем флага Украины! Яркие открытки и картинки к празднику 23 августа на украинском языке

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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День Государственного флага Украины ежегодно отмечают 23 августа
День Государственного флага Украины ежегодно отмечают 23 августа

Особый праздник посвящен одному из государственных символов нашей страны

Кроме Дня Независимости в календаре на август есть еще один важный государственный праздник. Ежегодно 23 августа отмечается День Государственного флага Украины. В этом году событие выпало на среду.

День флага приобретает особое значение во время полномасштабной российско-украинской войны. Наши защитники на фронте отдают все, чтобы сине-желтый флаг развевался над освобожденными от оккупантов городами и селами. Украинский флаг – символ свободы, стойкости и несокрушимости.

Праздник в честь украинского флага появился в 2004 году, когда тогдашний президент Леонид Кучма издал соответствующий указ. Дата выбрана не случайно. Считается, что именно 23 августа 1991 года народные депутаты разместили сине-желтый флаг в парламенте незадолго до признания Украины независимой.

По случаю Дня Государственного флага Украины "Телеграф" публикует открытки, которые можно отправить близким и друзьям в мессенджере или разместить на своих страницах в социальных сетях. С Днем флага, украинцы!

Картинки с Днем флага Украины на украинском языке

С Днем флага Украины
С Днем флага Украины
Поздравление с Днем флага Украины
День Государственного флага Украины 23 августа
День Государственного флага Украины
С Днем Государственного флага Украины
С Днем Государственного флага Украины

Напомним, сразу после Дня украинского флага отмечается не менее важный государственный праздник – День Независимости Украины. Патриотические открытки к 24 августа можно найти в материале "Телеграфа".

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#Открытки #День Флага Украины #День Государственного Флага Украины