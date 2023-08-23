"Піднімаємо особливий прапор": з’явилося емоційне відео із Зеленським та Залужним

Сьогодні на честь свята у серці України підняли незвичайний прапор

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Днем Державного прапора, який щорічно відзначається у нашій країні 23 серпня, напередодні Дня Незалежності.

На заході також були присутні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, голова Офісу президента Андрій Єрмак, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, міністр оборони Олексій Резніков та секретар РНБО Олексій Данілов. Відповідне відео було опубліковане у Telegram-каналі українського лідера.

Сьогодні в серці України ми підіймаємо особливий прапор. На ньому – особливі слова та підписи, залишені особливими людьми. Це наші воїни, наші захисники та захисниці, наші герої, які б’ються за свободу для українців, за незалежність, за Україну, наші кольори та цей прапор", — написав він.

За словами Зеленського, після сьогоднішньої церемонії кожен охочий зможе побачити цей прапор у Національному музеї війни за незалежність України.

"І настане час, коли цей особливий прапор зможе побачити вся наша вільна та мирна Україна. Вся. З Днем Державного прапора України! Слава Україні!", — наголосив президент.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Зеленський у своєму традиційному відеозверненні анонсував сюрприз до Дня Незалежності України.