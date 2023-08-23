Россияне "Шахедом" полностью уничтожили школу на Сумщине: погибли учителя, обстрел продолжается (фото)

Поисково-спасательная операция продолжается

Российские войска в очередной раз обстреляли Украину. На этот раз под удар попал город Ромны (Сумская область).

Так, по данным МВД Украины, 23 августа в результате циничной атаки была уничтожена местная школа. Двое работников образовательного заведения, к сожалению, погибли и еще трое получили ранения различной степени тяжести.

"Есть информация, что под завалами находятся еще 2 работника заведения", — говорится в сообщении.

Поисково-спасательная операция продолжается.

В пресс-службе ОВА рассказали, что для данной атаки россияне использовали БПЛА "Shahed".

При этом, как сообщают местные Telegram-каналы, атака на Сумскую область продолжается. Уже после данной трагедии было слышно еще несколько взрывов. Раздаются сигналы воздушной тревоги.

Напомним, ранее мы писали о том, что 19 августа оккупанты обстреляли центр Чернигова. Ранения получили десятки мирных жителей. Также есть и погибшие. На очередную атаку россиян отреагировал и президент Украины. Он выразил соболезнования семьям погибших и пообещал "сделать еще большее для консолидации мира против российского террора".