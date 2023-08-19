россия ударила ракетой по центру Чернигова: есть раненые и погибшие

Оккупанты атаковали город в большой христианский праздник

Во время воздушной тревоги россияне баллистической ракетой ударили по центру Чернигова. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Враг обстрелял центр Чернигова. Вероятно, баллистическая ракета. Оставайтесь в укрытиях. Детали впоследствии", — написал он.

Как сообщает "Суспільне Чернігів", в результате удара есть погибшие и пострадавшие.

Мониторинговые каналы пишут, что Чернигов был обстрелян баллистикой из района Брянской области (предположительно ОТРК "Искандер-М").

В сети констатируют, что россияне в который раз подтвердили свой цинизм и бесчеловечность, ударив по центру мирного города в большой церковный праздник — Преображение Господне, или Яблочный Спас, как его называют в народе.

Стоить отметить, что баллистическая ракета "Искандер" перемещается по траектории высотой около 100 км, цель она атакует сверху на высокой скорости. Из-за этого зенитные ракетные комплексы практически не имеют времени для ее перехвата. Перехватывать такие цели может очень ограниченное количество ЗРК. В условиях Украины — это только ЗРК С-300.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Телеграфу", почему у рф до сих пор, несмотря на санкции и массовый расход ракет, остается возможность для их производства, а также – почему не удается создать надежный щит ПВО-ПРО над Украиной.