Под Киевом прогремели мощные взрывы: тревогу в столице не объявляли (фото, видео)

Причины взрывов пока неизвестны

Под Киевом, в селе Петропавловская Борщаговка Бучанского района, в субботу, 19 августа, около 11 часов прогремело несколько взрывов, воздушная тревога в этот момент объявлена не была, по предварительным данным, причины взрывов — бытовые.

Об этом пишут украинские Telegram-каналы.

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Изначально сообщалось, что взрывы произошли в Киеве. Первый услышали около ТРЦ "Променада парк". На видео можно видеть густой столб черного дыма, который поднимается с места инцидента. Также отчетливо слышно, что после взрыва что-то довольно сильно детонирует. Информации о том, что это может быть пока нет. В результате взрывов у машин поблизости сработала сигнализация.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что взрыв произошел в районе Кольцевой дороги, на месте начался пожар, туда направились все соответствующие службы.

"Пожар в результате неустановленных взрывов в районе Кольцевой дороги. В промзоне на участке, находящемся на балансе области. Все службы на месте. Информация о пострадавших пока не поступала", — написал он в своем Telegram-канале.

Как уточнили в ГСЧС, в 10:55 в селе Петропавловская Борщаговка Бучанского района произошел пожар в складском помещении. Огонь тушат 22 пожарных, задействовано пять единиц техники.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на субботу, 19 августа, россияне атаковали Украину "шахедами". Дроны начали заходить в воздушное пространство Украины около полуночи, через Сумскую область, держа курс на запад Украины. Звуки взрывов слышали жители Запорожской и Хмельницкой областей.