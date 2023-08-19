Киев накрыла жара до +37°C: синоптики рассказали, когда ждать прохлады

Придется еще немного потерпеть

Все украинцы без исключения мучаются от сильной жары, и она продлится еще некоторое время. Однако осень уже не за горами, и вскоре температура начнет падать.

В Киеве похолодание начнется уже с 29 августа, обещают прогнозы синоптиков.

В Meteo.ua прогнозируют, что пока температура воздуха в Киеве стабильно будет выше 30 градусов Цельсия, а в отдельные дни может подняться и до отметки в 36-37 градусов.

На сервисе Meteofor обещают не такую сильную жару, а температуру на уровне в 26-30 градусов, однако оба прогноза сходятся на том, что с 29 августа начнется похолодание.

Прогноз погоды в Киеве на месяц от Meteo.ua

Температура воздуха ночью упадет сразу на несколько градусов до средних значений 16-18 градусов, в то время как днем в среднем будет около 25 градусов. При этом в середине сентября похолодание усилится.

Прогноз погоды в Киеве на месяц от Meteofor

Но учитывайте, что это пока только предварительные прогнозы, и ближе к датам синоптическая ситуация еще может измениться .

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какая осень в 2023 году ожидается в Украине, — судя по прогнозам синоптиков, погода приготовила украинцам еще массу сюрпризов в этом году.