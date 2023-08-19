Київ накрила спека до +37°C: синоптики розповіли, коли чекати на прохолоду

Доведеться ще трохи потерпіти

Всі українці без винятку страждають від сильної спеки, і вона триватиме ще деякий час. Проте осінь вже не за горами, і незабаром температура почне падати.

У Києві похолодання розпочнеться вже з 29 серпня, обіцяють прогнози синоптиків.

У Meteo.ua прогнозують, що поки температура повітря в Києві стабільно буде вищою за 30 градусів Цельсія, а в окремі дні може піднятися і до позначки 36-37 градусів.

На сервісі Meteofor обіцяють не таку сильну спеку, а температуру на рівні 26-30 градусів, проте обидва прогнози сходяться на тому, що з 29 серпня почнеться похолодання.

Прогноз погоди у Києві на місяць від Meteo.ua

Температура повітря вночі впаде одразу на кілька градусів до середніх значень 16-18 градусів, тоді як удень у середньому буде близько 25 градусів. При цьому у середині вересня похолодання посилиться.

Прогноз погоди у Києві на місяць від Meteofor

Але враховуйте, що це поки що лише попередні прогнози, і ближче до дат синоптична ситуація ще може змінитися .

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яка осінь у 2023 році очікується в Україні, — судячи з прогнозів синоптиків, погода приготувала українцям ще масу сюрпризів цього року.