І знову +35: синоптики попередили про повернення пекельної спеки

Все йде до того, що з трьох літніх місяців серпень в Україні буде найтеплішим

Екватор серпня в Україні виявився класичним: спекотним і сонячним. Втім, за прогнозами синоптиків, вже в найближчі дні в країну знову завітають грозові дощі, однак омріяної прохолоди опади не принесуть, і ще як мінімум з тиждень стовпчики термометрів вдень будуть впевнено перетинати позначку у +30 °С.

Якої ж погоди слід чекати на вихідних і наступного тижня, з’ясовував "Телеграф".

Як пояснила виданню синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, найближчими днями в Україні зберігатиметься стабільно спекотна погода.

"На вихідних і на наступному тижні сильних погодних змін або ж коливань температури не передбачається, і переважатиме погода без опадів", — підкреслила синоптик.

За даними Укргідрометцентру, в суботу, 19 серпня, на більшості території країни буде сухо, але на Закарпатті, в Івано-Франківській та Львівській областях пройдуть дощі з грозами. Вночі на заході, а також на півночі та в центрі синоптики прогнозують близько 20 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до 29-32 градусів вище нуля.

Спекотніше на півдні та сході: ті ж +20 °С вночі, але вдень від +32 до +35 градусів.

У неділю, 20 серпня, температурна картина залишиться незмінною, а от ситуація з опадами буде іншою: грозові дощі вже захоплять весь захід країни і перекинуться на північ.

"Та загалом це будуть короткочасні дощі, і не всі їх побачать в тих самих північних областях, слід більше очікувати хмарності", — додала Наталія Птуха.

На півдні, сході та в центрі небо буде безхмарним.

На початку нового робочого тижня, у понеділок, 21 серпня, спекотна погода збережеться. На заході та півдні вночі близько 16-19 градусів тепла, а вдень від +29 до +32 °С.

У східних, південних та центральних регіонах України цього дня вночі синоптики прогнозують 20-23 градуси з позначкою "плюс", а вдень від +31 до +35 °С. В центральних і північних областях місцями пройдуть грозові дощі, однак на температуру повітря вони не вплинуть.

У вівторок, 22 серпня, погодні умови в Україні дещо стабілізуються, адже опадів в цей день синоптики не прогнозують.

На заході вночі стане трохи прохолодніше: від 13 до 15 градусів тепла вночі, однак удень стовпчики термометрів знову піднімуться до +30 °С.

На сході, півночі та в центрі вночі слід очікувати від 16 до 20 градусів вище нуля, а вдень повітря прогріється до 30 градусів тепла.

Спекотніше за все буде на півдні: вночі від +20 до +23 градусів, а вдень до +35 °С.

На екваторі робочого тижня, у середу, 23 серпня, ні температурна картина, ні ситуація з опадами не зміняться. Навпаки, небо буде ще більш ясним і малохмарним.

"Температура в південних регіонах 22 та 23 серпня — вночі 18-24 градуси тепла, а вдень трохи нижче і вже не +35 °С: 28-34 градуси вище від нуля. Але ці коливання температури повітря на один-два градуси не будуть відчутними", — пояснила синоптикиня.

Спекотна погода з мінімальною кількістю опадів збережеться до кінця наступного тижня.

"І це класична картина для серпня. Тим паче, що за прогнозами наших спеціалістів, середньомісячна температура у серпні буде на 2 градуси вище за кліматичну норму. Із трьох літніх місяців серпень виявляється найтеплішим. Все до цього і йде", — резюмувала Наталія Птуха.