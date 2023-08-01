Три бабині літа і ранні заморозки: народний синоптик розповів, якою в Україні буде осінь-2023

Погода кілька разів здивує українців своїми осінніми вибриками

Календарне літо впевнено рухається до свого кінця. І хоча попереду ще серпень, який, за прогнозами синоптиків, принесе 40-градусну спеку, за словами народного синоптика, морозні температури восени завітають в Україну досить рано.

Якою буде осінь-2023, коли чекати перших заморозків і чи варто розраховувати на літній камбек – бабине літо? На ці запитання народний синоптик Володимир Деркач дав відповіді в ексклюзивному прогнозі "Телеграфу".

Згідно з прогнозом знавця погоди, початок осені буде класичним.

"Щодо температурних режимів, то помірне тепло змінюватиметься похолоданнями. Також випаде два-три бабині літа. Щодо опадів, то їх буде трошки більше, аніж зазвичай. Цей прогноз стосується перших двох місяців осені. Далі почнуться неприємні сюрпризи. Початок листопада принесе сильне похолодання, хоч пізніше ще потепліє, але прихід зимової погоди буде досить раннім цього року", — прогнозує Деркач.

Погода у вересні

За словами народного синоптика, перші дні вересня ще зберігатимуть літнє тепло.

"Але за кілька днів прийде різка зміна погоди: почнуться опади і досить сильно похолодає. Також можливе досить сильне посилення вітру. Це збурення погоди як швидко прийде, так само і швидко мине. Вже о другій половині першої декади вересня знову встановиться гарна погода, потепліє, буде практично без опадів.

В принципі, це і буде перше бабине літо, але воно буде досить коротке, хоча й зачепить на один-два дні і другу десятиденку вересня. Після цього температура знизиться під впливом дощів, але під завісу другої декади вересня знову встановиться гарна погода, що означатиме прихід другого бабиного літа, або ж просто потепління, як хто це називає", — пояснює народний синоптик.

Заключна, третя декада вересня ще буде теплою.

"Але невеликі дощі всередині цього періоду зіб’ють температуру трохи донизу. Вже до кінця місяця будуть панувати досить погожі дні, однак температура вночі почне знижуватись", — додав Деркач.

Погода у жовтні

Другий місяць календарної осені принесе в Україну перші заморозки.

"Початок жовтня буде досить прохолодний: температура вночі низька – до заморозків, але вдень ще буде досить тепло. Але така погода спостерігатиметься тільки в перші дні місяця, а далі на диво потепліє: будуть досить погожі дні, як для цього періоду осені. Кінцівка першої декади жовтня знову з похолоданням і невеликими дощами. Цей процес займе і початок другої десятиденки місяця, хоча сильних холодів не очікується", — прогнозує народний синоптик.

На початку другої декади жовтня, в Україну несподівано увірветься майже літнє тепло. Та за словами Володимира Деркача, цей період триватиме не довго.

"Приблизно одразу після Покрови (14 жовтня за юліанським календарем – Ред.), прийде третє бабине літо і буде досить сухий період, хоча температура вночі опускатиметься все нижче, але заморозків в цей період не очікується", — прогнозує Деркач.

Початок останньої декади жовтня ще збереже помірне, як для осені, тепло.

"Але вже з середини цієї десятиденки температура почне поволі знижуватись, хоча сильного похолодання не варто очікувати: все буде плавно переходити до вологої і холодної осені, а далі — до зимової погоди", — підкреслює народний синоптик.

Погода у листопаді

Фінальний місяць календарної осені почнеться під акомпанемент дощів.

"Перша декада останнього місяця осені буде досить волога: опади не сильні, але їх буде чимало. Початок цього відрізку досить прохолодний, адже температура повітря вдень буде трохи вищою за 0° C, а вночі часто буде невеликий "мінус". Така погода збережеться і в середині цієї декади, можливо навіть деяке посилення опадів на 1-2 дні. Насамкінець цієї десятиденки температура повітря трохи підвищиться, а опади сильно зменшаться", — каже народний синоптик.

На екваторі листопада Деркач прогнозує потепління.

"Друга декада листопада продовжить тенденцію до потепління та буде практично без опадів. Середина цього відрізка збереже ймовірність невеликих опадів, але вони нівелюються досить погожими днями, що триватимуть до кінця цієї декади", — пояснює синоптик.

Наприкінці осені очікуються погожі, але прохолодні дні.

"Третій десятиденний відрізок листопаду ще продовжить тенденцію до гарної погоди: температура повітря вдень буде вище від 0, а от вночі все частіше траплятимуться заморозки (не щодня). Та практично без опадів. Вже десь із середини цієї декади температура повітря почне знижуватись, з’являться опади, інколи у вигляді мокрого снігу. Та все ж це ще не зима, а тільки її невелика репетиція", — резюмував народний синоптик Володимир Деркач.