Три бабьих лета и ранние заморозки: народный синоптик рассказал, какой в Украине будет осень-2023

Погода несколько раз удивит украинцев своими осенними выходками

Календарное лето уверенно двигается к своему концу. И хотя впереди еще август, который, по прогнозам синоптиков, принесет 40-градусную жару, по словам народного синоптика, морозные температуры осенью придут в Украину довольно рано.

Какой будет осень-2023, когда ждать первых заморозков и стоит ли рассчитывать на летний камбэк – бабье лето? На эти вопросы народный синоптик Владимир Деркач ответил в эксклюзивном прогнозе "Телеграфу".

Согласно прогнозу знатока погоды, начало осени будет классическим.

"Что касается температурных режимов, то умеренное тепло будет сменяться похолоданиями. Также выпадет два-три бабьих лета. Что касается осадков, то их будет немного больше, чем обычно. Этот прогноз касается первых двух месяцев осени. Далее начнутся неприятные сюрпризы. Начало ноября принесет сильное похолодание, хоть позже еще потеплеет, но приход зимней погоды будет достаточно ранним в этом году", — прогнозирует Деркач.

Погода в сентябре

По словам народного синоптика, первые дни сентября еще будут сохранять летнее тепло.

"Но через несколько дней придет резкое изменение погоды: начнутся осадки и достаточно сильно похолодает. Также возможно достаточно сильное усиление ветра. Это изменение погоды как быстро придет, так же и быстро пройдет. Уже во второй половине первой декады сентября снова установится хорошая погода, потеплеет и будет практически без осадков.

В принципе, это и будет первое бабье лето , но оно будет достаточно короткое, хотя и заденет на один-два дня и вторую десятидневку сентября. После этого температура снизится под влиянием дождей, но под занавес второй декады сентября снова установится хорошая погода, что будет означать приход второго бабьего лета, или просто потепление, как кто это называет», — объясняет народный синоптик.

Заключительная третья декада сентября еще будет теплой.

"Но небольшие дожди внутри этого периода собьют температуру немного вниз. Уже к концу месяца будут царить довольно погожие дни, однако температура ночью начнет снижаться", — добавил Деркач.

Погода в октябре

Второй месяц календарной осени принесет в Украину первые заморозки.

"Начало октября будет достаточно прохладное: температура ночью низкая – до заморозков, но днем еще будет достаточно тепло. Но такая погода будет наблюдаться только в первые дни месяца, а дальше на удивление потеплеет: будут достаточно погожие дни, как для этого периода осени. Концовка первой декады октября снова с похолоданием и небольшими дождями. Этот процесс займет и начало второй десятидневки месяца, хотя сильных холодов не ожидается", — прогнозирует народный синоптик.

В начале второй декады октября в Украину неожиданно ворвется почти летнее тепло. Но, по словам Владимира Деркача, этот период будет длиться не долго.

"Приблизительно сразу после Покрова (14 октября по юлианскому календарю – Ред. ) , придет третье бабье лето и будет достаточно сухой период, хотя температура ночью будет опускаться все ниже, но заморозков в этот период не ожидается", — прогнозирует Деркач.

Начало последней декады октября сохранит еще умеренное, как для осени, тепло.

"Но уже с середины этой десятидневки температура начнет постепенно снижаться, хотя сильного похолодания не стоит ожидать: все будет плавно переходить к влажной и холодной осени, а дальше — к зимней погоде", — подчеркивает народный синоптик.

Погода в ноябре

Финальный месяц календарной осени начнется под аккомпанемент дождей.

"Первая декада последнего месяца осени будет достаточно влажной: осадки не сильные, но их будет немало. Начало этого отрезка достаточно прохладное, ведь температура воздуха днем будет немного выше 0°C, а ночью часто будет небольшой "минус". Такая погода сохранится и в середине этой декады, возможно даже некоторое усиление осадков на 1-2 дня. В конце этой десятидневки температура воздуха немного повысится, а осадки сильно уменьшатся», — говорит народный синоптик.

На экваторе ноября Деркач прогнозирует потепление.

"Вторая декада ноября продолжит тенденцию к потеплению и будет практически без осадков. Середина этого отрезка сохранит вероятность небольших осадков, но они нивелируются довольно погожими днями, которые продлятся до конца этой декады", — объясняет синоптик.

В конце осени ожидаются погожие, но прохладные дни.

"Третий десятидневный отрезок ноября еще продолжит тенденцию к хорошей погоде: температура воздуха днем будет выше 0, а вот ночью все чаще будут случаться заморозки (не ежедневно). Но практически без осадков. Уже где-то с середины этой декады температура воздуха начнет снижаться. появятся осадки, иногда в виде мокрого снега. И все же это еще не зима, а только ее небольшая репетиция", — резюмировал народный синоптик Владимир Деркач.