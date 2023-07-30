Осталось всего несколько жарких дней: какой будет погода в Киеве в августе
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Успейте насладиться последними жаркими днями в этом году
Последний месяц лета в 2023 году будет в Киеве не таким теплым, как обычно, — после пиковой жары в начале августа в столице ожидается всего несколько по-настоящему летних дня.
Об этом можно судить по данным сервисов AccuWeather и Meteofor.
Согласно с текущими прогнозами, в Киеве, как и во всей Украине, сильно потеплеет на выходных 5-6 августа, — температура воздуха может достигнуть отметки в 34 градуса Цельсия.
Потом ожидается новое похолодание, после чего до 30 градусов воздух в Киеве может прогреться только в промежутке 17-20 августа. А с последней декады августа температура начнет уже постепенно снижаться до осенних показателей.
Однако заметим, — это пока только предварительные прогнозы метеорологов, и ближе к датам они могут уточняться.
Как сообщал "Телеграф", ранее заведующая отделом климатических исследований Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова тоже говорила, что август 2023 года будет аномальным по всей территории Украины.