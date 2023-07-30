Залишилося всього кілька спекотних днів: якою буде погода у Києві в серпні

Встигніть насолодитися останніми спекотними днями в цьому році

Останній місяць літа 2023 року буде в Києві не таким теплим, як завжди, — після пікової спеки на початку серпня у столиці очікується лише кілька по-справжньому літніх днів.

Про це можна судити за даними сервісів AccuWeather та Meteofor.

Відповідно до поточних прогнозів, у Києві, як і в усій Україні, сильно потеплішає на вихідних 5-6 серпня — температура повітря може досягти позначки 34 градуси Цельсія.

Прогноз погоди у Києві на 4-6 серпня

Потім очікується нове похолодання, після чого до 30 градусів повітря у Києві може прогрітися лише у проміжку 17-20 серпня. А з останньої декади серпня температура почне поступово знижуватися до осінніх показників.

Прогноз погоди у Києві на серпень 2023

Однак зауважимо, — це поки що лише попередні прогнози метеорологів , і ближче до дат вони можуть уточнюватися.

Як повідомляв "Телеграф", раніше завідувачка відділу кліматичних досліджень Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова теж говорила, що серпень 2023 року буде аномальним по всій території України.