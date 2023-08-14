Без опадів та до +33 °C: де в Україні буде спека на початок тижня

Лише в одному обласному центрі буде невелика хмарність

В країні зафіксувалась ясна та суха погода, і, за словами синоптиків, вона триматиметься і на початку третього тижня серпня.

Як повідомляє Meteofor, українців турбуватимуть лише пориви помірного вітру.

Погода у Львові на 14-15 серпня

На Львівщині передбачається суцільно ясна погода. Вдень повітря прогріється до 31…32 градусів тепла, а вночі охолоне до +15…16 °C. У понеділок очікується слабкий вітер, максимальна швидкість його сягне 5 м/с, а в вівторок, 15 серпня, він збільшиться до свіжих 8-9 м/с.

Погода у Львові на 14-15 серпня

Погода у Києві на 14-15 серпня

У столиці синоптики обіцяють, що хмар та дощу взагалі не буде. Температура повітря вдень сягатиме 32…33 градусів тепла, а вночі опуститься до +16…20 °C. Легкий вітер прогнозується у понеділок, максимальна швидкість якого сягне 3 м/с, а наступного дня збільшиться до слабких 4 м/с.

Погода у Києві на 14-15 серпня

Погода у Харкові на 14-15 серпня

Слобожанщину теж оминуть дощі. Удень температура у місті підніметься до 27…30 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +15…17 °C. У понеділок очікується слабкий вітер, його швидкість сягне 4 м/с. У вівторок, 15 серпня, збільшиться до помірних 7 м/с.

Погода у Харкові на 14-15 серпня

Погода у Донецьку на 14-15 серпня

На сході України на початок робочого тижня буде ясна погода. Температура повітря вдень підніметься до +29…31 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +17…18 градусів. Протягом двох діб, 14-15 серпня, прогнозується свіжий вітер, 8 м/с.

Погода у Донецьку на 14-15 серпня

Погода у Дніпрі на 14-15 серпня

Сонце також тішитиме і місто на Дніпрі протягом 14-15 серпня. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +27…29 °C, а вночі падатимуть до 17…18 градусів тепла. Вітер у понеділок передбачається слабкий, максимальна швидкість якого сягатиме 5 м/с, а у четвер збільшиться до помірних 7 м/с.

Погода у Дніпрі на 14-15 серпня

Погода в Одесі на 14-15 серпня

На Одещині буде переважно сонячна погода, але іноді хмари "плаватимуть по небу", зокрема у вівторок вдень та ввечері. Повітря вдень прогріється до 28…30 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +19…21 °C. 14 серпня очікується легкий вітер, 3 м/с, а у вівторок — помірний, швидкість якого становитиме 7 м/с.

Погода в Одесі на 14-15 серпня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на третьому тижні серпня є ймовірність повернення спеки.