Коли чекати на перші заморозки в Україні: народний синоптик дав відповідь

Перші "мінуси" нагрянуть рано, але продовжаться недовго

Після екстремальних погодних гойдалок, які погода влаштувала українцям у 2023 році, багатьох дачників і не тільки хвилює, коли чекати на перші заморозки.

Восени у 2023 році заморозки будуть ранніми, розповів "Телеграфу" народний синоптик Володимир Деркач.

Згідно з його прогнозами, перших заморозків у 2023 році слід очікувати на початку жовтня, — вдень у першу декаду місяця ще буде тепло, проте вночі температура може опускатися до мінусової.

Але така погода триватиме недовго, після чого на кілька днів увірветься майже літнє тепло, яке зміниться помірним теплом із поступовим похолоданням та зміною погоди на вологу та холодну осінню.

Варто зауважити, що Володимир Деркач родом із Волині і вже понад два десятиліття займається спостереженням за погодою, — він робить прогнози на підставі народних прикмет, перевірених століттями, а також погодою у період з 25 грудня по 7 січня кожного року. Його методика ґрунтується на тому, що кожен день у цьому періоді вказує на те, якою буде погода в кожен місяць наступного року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, чим слід запастися українцям до осені, — адже з настанням холодів можуть розпочатися нові блекаути та проблеми.