Все залежатиме від погоди: з'явився прогноз щодо цін на сезонні продукти восени

В першу чергу подорожчають товари промислової переробки та тваринництва

Деякі сезонні продукти стали дешевшати через велику пропозицію, але за прогнозами фахівців, глобального зниження вартості на овочі та фрукти через місяць чекати не варто.

Однак ситуація з цінами буде залежати від сезонних умов, як повідомляє Максим Гопка для РБК-Україна.

"До того ж в Україні з 1 липня підвищилася вартість пального та електроенергії, що теж матиме вплив на цінові тенденції на ринку харчових продуктів", — мовиться на сайті.

Слід нагадати, що в Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки" Юрій Лупенко каже, що збільшення вартості пального призведе до нового сплеску споживчих цін, але передусім на продукти промислового перероблювання та тваринництва.

Тобто великого росту цін у галузі овочівництва та фруктів через зростання вартості пального наразі ще не буде.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про ціни на яблука. Два тижні тому фахівці запевняли, що вартість фрукта не буде падати через імпортну продукцію. Однак українські садівники вже кілька тижнів відвантажують на ринок яблука, тож протягом літа вони будуть дешевшати.