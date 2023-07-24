Велика пропозиція, низький попит: популярний овоч рекордно дешевшатиме надалі

Лише за тиждень ціна на продукт упала до 12 гривень за кілограм

Хоча в Україні дорожчають продукти через збільшення цін на паливо, однак більшість сезонних овочей дешевшатимуть протягом літа.

Як повідомляє сайт інформаційно-аналітичного проєкту продовольчого ринку EastFruit, лише за тиждень ціни капусту зменшились на 20% й упали до 12-16 гривень за кілограм.

Експерти кажуть, що ціна на цей продукт в Україні відчутно зменшилася порівняно з минулим роком. Наразі ціна на білоголову капусту в Україні в середньому на 44% нижча, ніж у першій половині липня 2022 року. І тенденція до зниження цін на цей овоч на українському ринку продовжується.

Лише минулого тижня вона в середньому подешевшала на 20%. Тож зараз білоголову капусту можна придбати за 12-16 грн/кг ($0,33-0,44/кг), залежно від якості та обсягу партії.

Аналітики пояснюють, що умовах великої пропозиції та низького попиту, українські фермери все частіше змушені знижувати ціну на капусту. Гуртові компанії та роздрібні мережі закуповують капусту у невеликих обсягах для поточних продажів через обмежений інтерес споживачів. Також росте конкуренція на ринку через збільшення пропозиції, адже багато господарств почали активно збирати капусту середніх сортів після поліпшення погодних умов.

"Зазначимо, що на цей час ціна на білоголову капусту в Україні вже в середньому на 44% нижча, ніж у першій половині липня 2022 року", — додається на сайті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що до вересня-жовтня, за прогнозами експертів, овочі можуть впасти в ціні ще 7-10%.