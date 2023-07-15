Яйця знову стануть "золотими": експерт дав сумний прогноз цін і назвав термін

Через повномасштабну війну Україна втратила приблизно 20% виробництва

За рік ціна на яйця в Україні побила рекорди подорожчання, хоча зараз вона і стабілізувалася через сезонність. Проте вже восени цей популярний продукт відчутно подорожчає — за десяток доведеться платити 70-75 гривень.

Такий прогноз дав кандидат економічних наук Олександр Хмелевський у коментарі агентству "УНІАН".

Серед причин подорожчання яєць зростання вартості кормів, вітамінів, кормових добавок, ветеринарних препаратів, електроенергії, палива, а також збільшення логістичних витрат.

Хмелевський наголосив, що через повномасштабну війну Україна втратила приблизно 20% виробництва яєць. Частина підприємств припинила або скоротила виробництво, частину знищили окупанти. Це призвело до певного дефіциту та подорожчання яєць минулого року. Ціни стабілізувалися навесні. Відновилося поголів’я курей-несучок, припинилися масові відключення електроенергії, від яких страждала галузь.

Найближчим часом ціни, ймовірно, будуть стабільними, але восени яйця знову можуть стати "золотими".

"Це буде пов’язано із сезонним зростанням цін на корми, а також з можливим відновленням масових відключень електроенергії. У зимовий період також зростає вартість енергоносіїв та електроенергії та знижується виробництво яєць. Тому, швидше за все, у четвертому кварталі поточного року ми побачимо повернення цін на яйця на рівень 70-75 гривень за десяток", – прогнозує експерт.

Раніше "Телеграф" розповідав, які ще продукти можуть подорожчати восени.