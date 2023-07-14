Алкоголь в Україні може відчутно подорожчати: названі причини

Алкоголь подорожчає на 11-71% залежно від міцності

В Україні можуть збільшити найменші ціни на алкогольні вироби. Враховуючи всі зміни у соціально-економічній та податковій сферах, нинішня вартість цієї продукції не відповідає реальним витратам.

Про це повідомили у Міністерстві економіки України, опублікувавши ще 12 липня проект ухвали для обговорення. Коригування цін може торкнутися як міцних напоїв, так і звичайного сидру.

У Міністерстві нагадали, що збільшилася витратна складова ціни (сировина, комплектуючі, енергоносії, витрати на оплату праці тощо). Окрім того, з 1 березня 2022 року зросла ставка акцизного податку. Нинішні ціни не враховують цих змін, тож не відповідають реальним витратам виробників алкоголю.

Так, вартість пляшки горілки 0,5 літри збільшиться з 89 гривень до 101 гривні. Коньяк подорожчає на 11–12% залежно від кількості зірочок. Віскі, джин та ром подорожчають на 25%, ігристі вина – на 28%, а звичайні вина – на 62%. Зброжені напої на кшталт сидру, вермуту, перу та інших, чия міцність не більше 22%, зростуть у ціні 61–71%.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як зміняться ціни на продукти в Україні восени 2023 року. У цей період деякі продукти можуть суттєво подорожчати.