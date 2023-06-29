Обіцяла піти, але затрималася: Bacardi почала ще більше заробляти в рф, а на Україну "забила"

Bacardi так "пішла" з росії, що її напої стали майже найпопулярнішим алкоголем у россіян

Незважаючи на повномасштабне вторгнення в Україну, багато західних брендів продовжують залишатися на російському ринку. Одним із таких є виробник алкоголю Bacardi. Підприємці не тільки не пішли з росії, але стали ще активніше там заробляти, а в цей час у нашій країні їхні активи зменшуються.

Про це повідомляє "Телеграф".

Так, одразу після початку війни в Україні Bacardi International оголосила, що припинить експорт алкоголю до рф та заморозить інвестиції в рекламу. Але це виявилося лише словами, які, до речі, "потерли" на сайті компанії. Але їх можна досі побачити у збереженій версії сторінки.

"Крім того, ми призупинили експорт до росії і заморозили рекламні вкладення на ринку", — говорили вони.

Насправдіж фінансові показники дочірньої компанії Bacardi ТОВ "Бакарді Рус" за рік значно зросли. З її звітності, опублікованій на сайті ФПС, випливає, що в порівнянні з 2021 роком вартість основних коштів "Бакарді Рус" (власних матеріальних активів, які використовуються компанією для виробництва товарів та надання послуг) зросла з 57 до 850 млн рублів. Виручка філії збільшилася з 30,1 млрд рублів до 32,6 млрд, а чистий прибуток і взагалі зріс втричі — з 1,5 до майже 4,7 млрд рублів.

Водночас, згідно з даними з "Опендатабот", в Україні компанія "підзгортає" свою діяльність і навіть зазнає збитків. Її активи зменшилися більш ніж у два рази, а поки в росії прибуток Bacardi зростає з блискавичною швидкістю, в нашій країні він також блискавично падає.

При цьому, як з’ясували журналісти видання The Bell, компанія здійснює постачання своїх брендів до росії напряму.

"Після 24 лютого "Баккарді Рус" отримала чотири декларації відповідності на імпорт алкогольної продукції. Цей документ необхідний для митного оформлення партій товару. Він має тривалий термін дії, протягом якого можна ввозити нові партії. Наприклад, декларація ЄАЕС під номером -IT.РА02.В.55677/23 на Martini Bianco Special Edition, отримана компанією 20 березня 2023 на п’ять років, дозволяє ввозити вермут до 19 березня 2028" — йдеться в матеріалі.

Також Bacardi підробляє в росії і на контрактному розливі віскі William Lawson’s. Комерційні витрати "Бакарді Рус", незважаючи на плани зупинити просування, перевищили торік 6,7 млрд. рублів. Наприклад, її бренд Martini спонсорує всеросійський фестиваль сибірської кухні "Тайгастро". Вже після початку війни під брендом Martini було відкрито власний бар "Три Вокзали. Депо", в мережі магазинів Metro Cash&Carry та на Новий рік, і перед 8 Березня можна було побачити палетну викладку Martini з фірмовими рекламними матеріалами.

"Згідно зі звітом Nielsen, Martini став другим за популярністю брендом ігристих вин у росіян на новорічному столі", — з’ясували журналісти.

І компанія навіть не думає нікуди йти. Вона зараз активно набирає нових співробітників, яким пропонує "забезпечувати наявність та максимальну представленість наших брендів у федеральних та локальних мережах", "правильний лістинг, якісні промоакції та ідеальну якість напоїв у закладах HoReCa" тощо.

Bacardi не єдина компанія, яка збиралася йти, але "затрималася" в росії. Зокрема, за даними WP, в росії все ще доступні бренди BMW, Mercedes, Apple і багато інших. У країні продовжуються продажі Coca-Cola, але під іншою назвою. PepsiCo і Unilever обіцяли продавати в країні тільки товари першої необхідності, але відносять до них картопляні чіпси (якими підгодовують окупантів на фронті) та морозиво. IKEA пішла з росії, але в країні продовжують працювати торгові комплекси "Мега".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які західні країни не виводять свої компанії з росії.