Обещала уйти, но задержалась: Bacardi стала еще больше зарабатывать в рф, а на Украину "забила"

Bacardi так "ушла" из рф, что её напитки стали почти самым популярным алкоголем у россиян

Несмотря на полномасштабное вторжение в Украину многие западные бренды продолжают оставаться на российском рынке. Одним из таких является производитель алкоголя Bacardi. Предприниматели не только не ушли из россии, но стали еще активнее там зарабатывать, а в это время в нашей стране их активы уменьшаются.

Об этом сообщает "Телеграф".

Так, сразу после начала войны в Украине Bacardi International объявила, что прекратит экспорт алкоголя в россию и заморозит инвестиции в рекламу. Но это оказалось лишь словами, которые, к слову, "потерли" на сайте компании. Но их можно до сих пор увидеть в сохраненной версии страницы.

"Кроме того, мы приостановили экспорт в россию и заморозили рекламные вложения на рынке", — говорили они.

В реальности же финансовые показатели дочерней компании Bacardi ООО "Бакарди Рус" за год значительно выросли. Из ее отчетности, опубликованной на сайте ФНС, следует, что по сравнению с 2021 годом стоимость основных средств "Бакарди Рус" (собственных материальных активов, которые используются компанией для производства товаров и оказания услуг) выросла с 57 до 850 млн рублей. Выручка филиала увеличилась с 30,1 млрд рублей до 32,6 млрд, а чистая прибыль и вовсе выросла втрое — с 1,5 до почти 4,7 млрд рублей.

В это же время, согласно данным из "Опендатабот", в Украине компания "подсворачивает" свою деятельность и даже терпит убытки. Её активы уменьшились более, чем в два раза, а пока в россии прибыль Bacardi растет с молниеносной скоростью, в нашей стране она также молниеносно падает.

При этом, как выяснили журналисты издания The Bell, компания осуществляет поставки своих брендов в рф напрямую.

"После 24 февраля "Бакарди Рус" получила четыре декларации соответствия на импорт алкогольной продукции. Этот документ необходим для таможенного оформления партий товара. Он имеет длительный срок действия, в течение которого по нему можно ввозить новые партии. Например, декларация ЕАЭС под номером RU Д-IT.РА02.В.55677/23 на Martini Bianco Special Edition, полученная компанией 20 марта 2023 года на пять лет, позволяет ввозить вермут до 19 марта 2028 года" — говорится в материале.

Также Bacardi подрабатывает в рф и на контрактном разливе виски William Lawson’s. Коммерческие расходы "Бакарди Рус", несмотря на планы остановить продвижение, превысили в прошлом году 6,7 млрд рублей. Например, её бренд Martini спонсирует всероссийский фестиваль сибирской кухни "Тайгастро". Уже после начала войны под брендом Martini был открыт собственный бар "Три Вокзала. Депо", в сети магазинов Metro Cash&Carry и на Новый год, и перед 8 Марта можно было увидеть палетную выкладку Martini с фирменными рекламными материалами.

"Согласно отчету Nielsen, Martini стал вторым по популярности брендом игристых вин у россиян на новогоднем столе", — выяснили журналисты.

И компания даже не думает никуда уходить. Она сейчас активно набирает новых сотрудников, которым предлагает "обеспечивать наличие и максимальную представленность наших брендов в федеральных и локальных сетях", "правильный листинг, качественные промоакции и идеальное качество напитков в заведениях HoReCa" и т.п.

Стоит отметить, что Bacardi не единственная компания, которая собиралась уходить, но "задержалась" в рф. В частности, по данным WP, в рф все еще доступны бренды BMW, Mercedes, Apple и многие другие. В стране продолжаются продажи Coca-Cola, но под другим названием. PepsiCo и Unilever обещали продавать в стране только товары первой необходимости, но относят к ним картофельные чипсы (которыми подкармливают оккупантов на фронте) и мороженое. IKEA ушла из рф, но в стране продолжают работать торговые комплексы "Мега".

Напомним, ранее мы писали о том, какие западные страны не выводят свои компании из россии.