В Україні хочуть запровадити акциз на популярні напої: у Раді пояснили ціль

50% доходів буде направлено на лікування низки захворювань і ще 50% — на здорове харчування для школярів

В Україні планують додатково залучити 6 млрд доларів, які підуть на лікування захворювань та здорове харчування для дітей у школах за рахунок введення акцизного податку на солодкі газовані напої.

У понеділок, 6 березня, Верховна Рада зареєструвала два відповідні проекти закону: № 9032-1 та № 9033-1. Про це народний депутат від "Слуги народу" та голова Комітету здоров’я нації Михайло Радуцький повідомив у своєму Telegram-каналі.

Перший законопроект передбачає внесення змін до Податкового кодексу. На мінеральні та солодкі води з додаванням цукру та інших підсолоджувачів, а також ароматичних речовин встановлюють податкову ставку 0,1 євро (4 грн) на літр напою.

Згідно з другим законопроектом, 50% доходів будуть спрямовані на реалізацію програм для профілактики та лікування захворювань, що виникають внаслідок регулярного вживання солодких газованих напоїв. Ще 50% підуть на харчування у школах за програмою, ініційованою Оленою Зеленською.

Радуцький пояснив ціль запровадження акцизних податків на солодкі газовані напої. За його словами, збільшення ціни на ці напої може знизити їхнє споживання приблизно на 20%. Це своєю чергою запобігає можливості розвитку у людей ожиріння та діабету. А гроші спрямовуватимуть на лікування цих захворювань та на здорове харчування для школярів.

Співавторами законопроектів стали понад 80 народних депутатів із різних фракцій. Це, наприклад, голови фінансового та освітнього Комітетів Верховної Ради та практично у повному складі Комітет здоров’я нації. Також у цій ініціативі зацікавлене профільне Міністерство.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Верховній Раді мають намір боротися з тіньовим ринком підакцизних товарів. Для цього було зареєстровано законопроект, який передбачає запровадження електронної марки акцизного податку.