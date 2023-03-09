В Украине хотят ввести акциз на популярные напитки: в Раде объяснили цель

50% доходов будут направлены на лечение ряда заболеваний и еще 50% — на здоровое питание для школьников

В Украине планируют дополнительно привлечь 6 млрд долларов, которые пойдут на лечение заболеваний и здоровое питание для детей в школах, за счет введения акцизного налога на сладкие газированные напитки.

В понедельник, 6 марта, Верховная Рада зарегистрировала два соответствующих проекта закона: № 9032-1 и № 9033-1. Об этом народный депутат от "Слуги народа" и председатель Комитета здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил в своем Telegram-канале.

Первый законопроект предполагает внесение изменений в Налоговый кодекс. На минеральные и сладкие воды с добавлением сахара и других подсластителей, а также ароматических веществ, устанавливают налоговую ставку 0,1 евро (4 грн) на литр напитка.

Согласно второму законопроекту, 50% доходов будут направлены на реализацию программ для профилактики и лечения заболеваний, которые возникают в результате регулярного использования сладких газированных напитков. Еще 50% пойдут на питание в школах по программе, инициированной Еленой Зеленской.

Радуцкий объяснил цель введения акцизных налогов на сладкие газировки. По его словам, увеличение цены на эти напитки может снизить их потребление примерно на 20%. Это в свою очередь предотвращает возможность развития у людей ожирения и диабета. А деньги будут направлять на лечение этих заболеваний и на здоровое питание для школьников.

Соавторами законопроектов стали более 80 народных депутатов из разных фракций. Это, например, главы финансового и образовательного Комитетов Верховной Рады и практически в полном составе Комитет здоровья нации. Также в данной инициативе заинтересовано профильное Министерство.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Верховной Раде намерены бороться с теневым рынком подакцизных товаров. Для этого был зарегистрирован законопроект, предполагающий введение электронной марки акцизного налога.