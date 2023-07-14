Алкоголь в Украине может ощутимо подорожать: названы причины

Цены на алкоголь вырастут на 11-71% в зависимости от крепости

В Украине могут увеличить минимальные цены на алкогольные изделия. Учитывая все изменения в социально-экономической и налоговой сферах, нынешняя стоимость этой продукции не соответствует реальным затратам.

Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины, опубликовав еще 12 июля проект постановления для обсуждения. Корректировка цен может коснуться как крепких напитков, так и обычного сидра.

В Министерстве напомнили, что увеличилась расходная составляющая цены (сырье, комплектующие, энергоносители, расходы на оплату труда и т.п.). Кроме того, с 1 марта 2022 года выросла ставка акцизного налога. Нынешние цены не учитывают этих изменений, поэтому не соответствуют реальным затратам производителей алкоголя.

Так, стоимость бутылки водки 0,5 литра увеличится с 89 гривен до 101 гривны.

Коньяк подорожает на 11–12% в зависимости от количества звездочек.

Виски, джин и ром подорожают на 25%.

Игристые вина – на 28%, а обычные вина – на 62%.

Сброженные напитки типа сидра, вермута, перри (грушового сидра) и других, чья крепость не более 22%, вырастут в цене 61–71%.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как изменятся цены на продукты в Украине осенью 2023 года. В этот период некоторые продукты могут существенно подорожать.